الإمارات ضيف شرف المهرجان الدولي للشباب المبدع

تحل دولة الإمارات ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للشباب المبدع الذي ينظمه منتدى الفن والإبداع المغربي من 28 إلى 30 من الشهر الجاري، بالتعاون مع قصر السعادة في مدينة مكناس بالمملكة المغربية.

ويأتي اختيار الإمارات ضيف شرف «دورة 2024»، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ومنتدى الفن والإبداع المغربي، إذ تحتفي هذه الدورة بالنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «الفجيرة الثقافية»، الأديبة الإماراتية الدكتورة هدى الدهماني، تحت شعار «الإبداع بصيغة المؤنث»، كما تحل أيضاً الثقافة التونسية ضيف شرف على الدورة نفسها.