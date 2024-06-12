«دبي للسياحة» وطلابها يحصدون 3 جوائز و19 ميدالية في «صالون كولينير الإمارات 2024»

حصدت كلية دبي للسياحة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ثلاث جوائز، فيما فاز طلابها من برنامج فنون الطهي بـ19 ميدالية خلال الدورة الـ27 من مسابقة «صالون كولينير الإمارات»، التي أقيمت فعالياتها بين 20 و22 مايو ضمن معرض «إكسبو كولينير» في مركز إكسبو الشارقة. وتشكل هذه المسابقة الفعالية الأضخم لفنون الطهي في منطقة الشرق الأوسط، وتُقام تحت رعاية الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة.

وشارك فريق كلية دبي للسياحة في المسابقة تحت إشراف مجموعة من مدربي فنون الطهي البارزين، ومنهم كريستين بيسبروك، وجيرارد جراندانو، وسالي هاندوكو، وحصد طلاب برنامج فنون الطهي في الكلية سبع ميداليات ذهبيات، وأربع فضيات، وثماني برونزيات، وجائزتي استحقاق، إضافة إلى ثلاث جوائز كبرى. وفازت إيثار شولاك، من المملكة العربية السعودية، المقيمة في دبي منذ 13 عاماً، بجائزة أفضل طاهٍ شاب لعام 2024، كما تم تكريم زميلتها نشيطة نزار بجائزة أفضل طاهٍ طالب لعام 2024. وإضافة إلى الجوائز الفردية، حازت كلية دبي للسياحة جائزة «أفضل مجهود من كلية طهي لعام 2024».

وقال المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تلتزم كلية دبي للسياحة بالإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإننا نفخر بالإنجازات التي حققها طلابنا في برنامج فنون الطهي التي تعكس تفانيهم ومهاراتهم التي اكتسبوها على أيدي محاضرين ومدربين مميزين. وتبذل الكلية جهوداً مستمرة لتكون وجهة ملهمة ومنصة تعليمية تُعنى بتأهيل طلاب المرحلة الثانوية والجامعية ليصبحوا روّاداً بارزين في مختلف المجالات، من خلال تقديم دورات تدريبية وبرامج مهنية مخصصة لرفد قطاع السياحة بالجيل الجديد من الكوادر المؤهلة، والإسهام في دفع عجلة نمو قطاع السياحة في الإمارة. وتوفر الكلية برامج مخصصة، تركز على مهارات الطهي من خلال برنامج التدريب المهني المخصص لفنون الطهي، الذي يهدف إلى توفير منصة جديدة لتأهيل المواهب للعمل في قطاع المأكولات وفنون الطهي. وكلنا ثقة بأن طلابنا الموهوبين سيواصلون الارتقاء بمهاراتهم، وإثبات تفوقهم، والإسهام في تعزيز مشهد الطهي النابض في دبي، وفي قطاع الضيافة بشكل عام».