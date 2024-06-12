مشروع للحفاظ على خراف البحر الإفريقية

أعلن «ناشونال أكواريوم أبوظبي»، بالتعاون مع صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، عن بدء تنفيذ الخطوات الأساسية لمشروع الحفاظ على خراف البحر الإفريقية في منطقة غرب إفريقيا.

وجرى الإعلان الأولي عن هذه المبادرة الاستراتيجية أثناء رفع الستار في الأكواريوم عن اثنين من خراف البحر الإفريقية في أبريل 2024، حيث يعد مسكن هذه الكائنات في ناشونال أكواريوم، الذي تم تصميمه بكل عناية ودقة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، هو الأقرب إلى موطنها الأصلي في إفريقيا، إذ يمكن ملاحظة ودراسة سلوك خراف البحر الإفريقية عن قرب، بما يسهم في تعزيز جهود الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض في غرب إفريقيا.

وسيتم تنفيذ المشروع من خلال التزام «ناشونال أكواريوم أبوظبي» بتقديم إسهامات سنوية مالية قدرها 25 ألف دولار أميركي، وسيكون مصدر الإسهام هو عائدات متجر «خراف البحر» للتذكارات.

وسيقوم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بإدارة صندوق التبرع، بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للمحافظة على الأحياء المائية، الذي سيقوم بدوره بتعيين هذه الموارد بشكل استراتيجي لتمويل مبادرات البحث والحفظ والتوعية المكثفة، بهدف حماية حيوانات خراف البحر الإفريقية المعرضة للخطر في موائلها الطبيعية في كل من السنغال وغينيا.