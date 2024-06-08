فيصل القاسمي رئيساً أعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار

أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار اختيار الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، رئيساً أعلى لها، تكريماً لدوره الكبير في دعم المشاريع الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواقفه ومبادراته التي تخدم المبدعين والمبتكرين. وقالت الشبكة في بيان صحافي، إن اختيار الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، جاء بإجماع مجلس إداراتها التي رأت أن من الضرورة أن تكون انطلاقة فعاليات ومبادرات الشبكة مرتبطة بأسماء مهمة، قدمت طاقاتها وإمكاناتها في خدمة المجتمعات العربية، ورسخت فكرة التميز العربي. ورحب الشيخ فيصل القاسمي بهذه الخطوة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المسيرة الإبداعية العربية، لاسيما أننا قادرون على المنافسة في شتى الميادين، ولدينا أكبر تجربة وبرهان، ما تحقق من ريادة وإنجازات تخطت توقعات العالم في إمارة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وعبر رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار، الدكتور محمود عبدالعال فرّاج، عن تهانيه للشيخ فيصل القاسمي، وتأكيده أن هذا القرار سيدعم مسيرة الشبكة، ويرتقي بحجم فعالياتها ومبادراتها وبرامجها التي سيتم الإعلان عنها خلال عقد المؤتمر العام الأول الذي سيعقد في دبي نهاية سبتمبر القادم.