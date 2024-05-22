حشر بن مكتوم يفتتح معرضي «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست» في مركز دبي التجاري العالمي

افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، رسمياً الدورة الـ30 من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2024» (CABSAT)، والنسخة الثانية لمعرض «إنتيغريت ميدل إيست» (Integrate Middle East) في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يُقام الحدثان الرائدان في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء وقطاع الإعلام المرئي والصوتي في المنطقة خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري.

وقام سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بجولة في أرجاء المعرضين، والتقى ممثلي الشركات العارضة والمشاركين، وأبرز الخبراء في هذه المجالات من الصين وفرنسا وألمانيا. وزار سموّه مجموعةً من الأجنحة، من ضمنها أجنحة «الياه سات» و«عرب سات» و«نيل سات» و«إبسون»، والاستوديو الافتراضي لشركة (PixoJam)، حيث شاهد سموّه عرضاً لأحدث ابتكاراتها. وتفقد جناح «الشركة الخليجية الأولى»، واطلع على حلولها المبتكرة، وتصاميم منظوماتها. كما زار سموّه جناح «مشاريع الواحة»، واطلع على الحلول والمنتجات التي تتيحها للشركات ضمن مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن، عبدالرحمن عبيد أبوالشوارب، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار.

ويستضيف معرض «كابسات 2024» هذا العام، أكثر من 450 شركة عارضة من أكثر من 120 دولة، ويستقطب الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الهندسة ودمج الأنظمة والبث، والمحتوى والأقمار الاصطناعية والابتكارات الرقمية، ليشكّل بذلك منصة مثالية للتواصل والتعرف إلى أحدث التطورات في تلك المجالات.

ويشهد معرض «كابسات 2024» فعاليات تشمل «صالون الإنتاج المشترك» المخصص لتوطيد الشراكات، واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في المحتوى العربي. كما يجمع الحدث خلال فعاليات «كونغرس المحتوى» و«قمة سات إكسبو» أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً بارزاً عالمياً، لمناقشة الاتجاهات الرئيسة التي تشكل مستقبل الصناعة.

كما سيتيح الحدث فرصة فريدة أمام الزوار للقيام بجولة في مرافق الإنتاج عالمية المستوى التي تقدمها مدينة دبي للاستوديوهات، التابعة لمجموعة «تيكوم»، التي تُعدُّ أكبر مركز للإعلام والترفيه والبث في المنطقة والشريك الاستراتيجي لمعرض «كابسات 2024»، ولديها أكبر المسارح الصوتية في المنطقة والاستوديوهات ومواقع التصوير الخارجية والداخلية ومكاتب الإنتاج واستوديوهات التسجيل وغيرها.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، ماجد السويدي، أن التوجّه نحو التحوّل الرقمي، والاستفادة من المهارات والمواهب المحلية، يسهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في القطاع الإبداعي على مستوى المنطقة. وقال: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في طليعة المشهد الإبداعي ضمن رؤية شاملة لريادة المستقبل، لذا نحرص في مدينة دبي للاستوديوهات على مواصلة دورنا البارز في دعم رؤية دبي، لتحقيق التميّز الإبداعي والثقافي، حيث تتوافق جهودنا دوماً مع مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2024)، نفخر بإسهامنا في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى والبثّ المرئي والمسموع والاستفادة من آفاقها الواعدة».

وتهدف النسخة الثانية من «إنتيغريت ميدل إيست»، التي تقام بالتزامن مع «كابسات 2024» وفي الموقع ذاته، إلى جمع قادة التكنولوجيا في مجالات دمج النظم والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية واستقطاب المشترين من مختلف قطاعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب الحدث أكثر من 250 شركة عارضة من 120 دولة، لاستعراض مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات وحلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية المبتكرة.

ومن المتوقع أن يحقق «إنتيغريت ميدل إيست 2024» نجاحاً لافتاً يوازي ما شهدته نسخة عام 2023، لما سيقدّمه من منتجات وحلول مبتكرة مثل اللوحات الرقمية التفاعلية وأجهزة محاكاة المنزل الذكي والساحات التجريبية للمؤتمرات ومناطق التعلم التفاعلية وعروض الإضاءة والتقنيات التعليمية المتطورة وغيرها.

كما ستتطرق نسخة هذا العام من قمة «إنتيغريت ميدل إيست» إلى موضوعات مهمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية الهجينة، مثل تقنيات السرد التفاعلي والأجهزة الرقمية والابتكارات السمعية البصرية الاحترافية ومستقبل هندسة الترفيه، فضلاً عن موضوعات مختلفة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئة الحضرية، وإدماج البرامج السمعية البصرية الاحترافية وإمكانات سوق الواقع المختلط. وسيستضيف معرض «إنتيغريت ميدل إيست 2024» نخبة من المتحدثين وخبراء الصناعة الذين سيقومون بتزويد الزوار بمعلومات ورؤى قيّمة وفرص جديدة للتواصل.

وقال مدير في مركز دبي التجاري العالمي أبيشيك جاناباثي: «معرض (كابسات 2024) في نسخته الـ30، و(إنتيغريت ميدل إيست 2024)، بنسخته الثانية يُعدّان منصتين رائدتين تستقطبان أبرز اللاعبين ضمن قطاعات الإعلام والبث والأقمار الاصطناعية والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية. وتشكّل إقامة هذين المعرضين في موقع مشترك، خطوة استراتيجية تتيح للعارضين والزوار فرصاً وفيرة ومميّزة للنمو والتواصل. وتتيح هذه المنصة للشركات عرض أحدث الحلول والمنتجات للعملاء، وتَعِد صنّاع المحتوى والمهتمين بالوسائط الإعلامية، بمعلومات جديدة وقيّمة حول الاتجاهات التي تشكّل هذا القطاع. ونرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم، لزيارة هاتين الفعاليتين الرائدتين، والاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمانها».