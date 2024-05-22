«مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم» تختار أحمد بن سعيد «شخصية عام 2024»

اختير سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، «شخصية عام 2024» من مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تقديراً لدوره في دعم التعليم وتحسين حياة الآلاف من المحتاجين في العديد من مناطق العالم، من خلال قيادة سموه لمؤسسة «طيران الإمارات الخيرية» ورعايته للعديد من مؤسسات المجتمع المعنية بمساندة الجهود الحكومية في رعاية الأطفال والطلبة وذوي الهمم، ما عزز من الحضور الإماراتي على خارطة العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وكرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، في احتفال أقيم في مسرح «مكتبة محمد بن راشد» في دبي 62 فائزاً بجوائز المؤسسة التربوية لهذا العام من إجمالي 459 مشاركاً.

حضر حفل التكريم حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والدكتور محمد ولد أَعمَر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في قطاع التعليم، وممثلين عن المنظمات والوزارات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، والمسؤولين في المؤسسة والطلاب وأولياء أمورهم.

وبلغ عدد الفائزين في الجوائز المحلية 40 فائزاً من إجمالي 198 مشاركاً في جميع فئات الجائزة، وفي الجوائز الخليجية بلغ عددهم 17 من إجمالي 89 مشاركاً، وبلغ عدد الأبحاث المشاركة في جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز 146 بحثاً من 17 دولة عربية، فيما وصل عدد الأبحاث الفائزة ثلاثة أبحاث من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.

وفي جوائز المركز العالمي للموهوبين فئة الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين شاركت سع دول من الأقاليم المختلفة، وبلغ عدد المبادرات 14 مبادرة، وبلغ عدد المبادرات الفائزة مبادرتين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

كما تم خلال الحفل تكريم فريق مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، المشارك في بطولة الروبوت المفتوحة 2024 FLL التي أقيمت في النرويج، حيث حقق الطلاب المشاركون في البطولة المركز الثالث في أداء الروبوت في البطولة الأوروبية المفتوحة للروبوت FLL، والمركز الأول في المنافسة الودية بفوزه على أفضل أربعة فرق في أداء الروبوت في نصف النهائي والنهائي.

وأعرب الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة، وامتنانهم لهذا التقدير الرفيع، وأكدوا أن هذا الدعم السخي لعب دوراً كبيراً في تمكينهم من تحقيق التميز والابتكار في مجالات تخصصهم، ومواصلة العمل الدؤوب والإبداع في مجال التعليم.