3500 طاهٍ من حول العالم في «إكسبو كولينير»

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من معرض «إكسبو كولينير» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه بيربيل كيتشن لإدارة الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 3500 طاهٍ من حول العالم، وعدد من العارضين المختصين في مجالات الطهي والمأكولات وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة.

ويركز المعرض على إبراز مهارات كبار الطهاة وخبراء الحلويات والخبّازين والطباخين المحترفين في صناعة الخدمات الغذائية، الذين سينقلون للجمهور خبراتهم وأساليبهم في الطهي بنكهات مطابخ عربية وآسيوية وعالمية عريقة، وبرؤية تواكب مستجدات قطاع الضيافة والسياحة.

ويشهد المعرض تنظيم سلسلة من المسابقات العالمية الرئيسة للطهاة، بما في ذلك الدورة الـ27 من مسابقة «صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي، بمشاركة مطاعم وفنادق محلية وعالمية، مع توقع مشاركة أكثر من 900 طاهٍ متنافس من الإمارات ومختلف دول العالم، ليقدموا أشهى الأطباق ضمن المسابقة.