منصور بن محمد يشهد حفل تخريج الدفعة 14 من الدارسين في جامعة حمدان بن محمد الذكية

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، حفل تخريج الدفعة الـ14 من الدارسين في الجامعة في «كلية إدارة الأعمال والجودة»، و«كلية التعليم الإلكتروني»، و«كلية الدراسات الصحية والبيئية»، و«البحث العلمي ودراسات الدكتوراه»، حيث ضمت الدفعة 285 خريجاً من طلاب برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وكرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء مجلس الأمناء السابق وهم: الفريق ضاحي خلفان تميم، والدكتور لؤي محمد بالهول، وأحمد محمد حميدان، وعيسى كاظم، وناصر الشامسي، وفاطمة غانم المرّي، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك. وجاء هذا التكريم تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم القيّمة في دعم مسيرة الجامعة وتطوّرها.

واطّلع سموّه على الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، وهي استراتيجية مبتكرة تتبنى التعليم الذكي محوراً أساسياً، وتحافظ على موقعها الريادي في طليعة جامعات العالم المؤهلة لقيادة التغيير في مشهد التعليم، من خلال تبني نماذج تعليم أكثر مرونة وملاءمة لمشهد التعليم الراهن حول العالم، ما يضيف للجامعة مزايا جديدة لا تسمح لها فحسب بمواكبة تطوّرات التعليم، بل استباقها.

وأكّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية التحصيل العلمي والمعارف في تأهيل الشباب الذين يقع على عاتقهم استكمال مسيرة البناء والتطوير، لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وترسيخ تنافسيتها العالمية، مشيداً بالدور الريادي للجامعة في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، للإسهام في تسريع عملية التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

حضر حفل التخريج الذي أقيم في «دبي أوبرا»: مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأمناء، والمسؤولين الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس، وعائلات الخريجين.

وأقيم حفل تخريج الدفعة الـ14 تحت شعار «طموح الغد: طاقات مبدعة تصنع المستقبل»، تعبيراً عن الإيمان الراسخ بقدرات الخريجين وإمكاناتهم، وتحفيزاً لهم على السعي للتميز وتسخير مهاراتهم ومعرفتهم لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً يسهم بشكل محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات.

وقد قام مطر الطاير بتسليم الشهادات لخريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.