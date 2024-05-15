ملتقى السيارات الكلاسيكية في رأس الخيمة يستقطب 4000 زائر

نجح ملتقى المركبات الكلاسيكية في نسخته الرابعة، الذي اختتم أول من أمس، في متحف رأس الخيمة الوطني، في جذب نحو 4000 زائر من الشباب والمهتمين باقتناء المركبات الكلاسيكية وملحقاتها.

وعرض الملتقى 40 مركبة كلاسيكية نادرة، صنعت في الفترة بين 1929 و1990، إلى جانب عدد من المقتنيات النادرة كأول هاتف عمومي تم تركيبه في دولة الإمارات في عام 1979، من إنتاج شركة «تامورا» اليابانية، وأول جهاز لإرسال الصور والبيانات، ويرجع تاريخه لعام 1970، إذ تم استعماله في السفارات والوزارات في الدولة آنذاك، إضافة إلى أول كاشف أرقام استخدم في الدولة عام 1992.

كما عرض أول إصدار للطوابع في مكتب بريد رأس الخيمة، والذي يرجع تاريخه لعام 1964، وأول إصدار من أجهزة النداء الآلي، واستخدمت عام 1984.