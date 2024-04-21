منصور بن محمد يقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم وفي أرملة محمد سليم العامري وزوجة أحمد الشنقيطي

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سلطانة محمد عبدالرحمن، أرملة المرحوم محمد سليم بالسويدا العامري، ووالدة حمد وسعيد وحمودة وعبدالله وسليم محمد بالسويدا العامري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

وقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، عوشة بنت حسن المالك، زوجة أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، وشقيقة العميد علي حسن المالك، ووالدة اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسلطان وهلال وسعيد أحمد الشنقيطي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.