عبيد الكتبي في ضيافة مجلس جمال سند السويدي

استضاف مجلس الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، ضمن حلقات ملتقى المبدعين والمفكرين والأدباء والفنانين التي ينظمها المجلس، للحديث عن تجربته في إنشاء متحفه الشخصي الذي يحمل اسم «1185» في منزله بأبوظبي.

وقال الكتبي خلال حديثه في محاضرة جرت في أجواء رمضانية اختلطت فيها الثقافة بالفن، وشهدها نخبة من المفكرين والمثقفين والفنانين، إن المتحف يعكس اعتزازه وفخره بانتمائه للقوات المسلحة، حيث كان هذا الرقم هو أول رقم عسكري له بعد تخرّجه في كلية زايد العسكرية عام 1977. وأضاف الكتبي أن متحف «1185»، يسرد عبر مقتنياته التاريخية مسيرة الدولة الخالدة، وإنجازاتها الرائدة التي تمكّنت من تحقيقها عبر الاستثمار في الإنسان، الذي شكّل محور اهتمام القيادة الرشيدة، ويحتل قمة أولوياتها، اتباعاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الإنسان هو أساس التنمية الحضارية وبناء الأوطان، وأن تمكينه ضرورة وطنية للإسهام في بناء حاضر ومستقبل وطنه ومجتمعه.

وأوضح الكتبي أن فكرة تأسيس المتحف تنبع من إيمانه العميق بأهمية سرد إنجازات ومسيرة دولة الإمارات، من خلال تجربة أحد أبنائها، لافتاً إلى أن مقتنيات المتحف تعكس كيفية استثمار الإمارات في رجالها ونجاحاتهم، وتبرز نجاح نهج الاستثمار في بناء الإنسان، الذي شكّل ركيزة في فكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي نهاية المحاضرة أهدى الدكتور جمال سند السويدي نسخة من إصداره الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، للدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي الذي أشاد بالكتاب وبمسيرة وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على الصعد كافة، وحرص السويدي على سرد تاريخ عظيم يتمثّل في شخصية عظيمة صاحبها رئيس الدولة حفظه الله.