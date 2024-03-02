جائزة سلطان بن علي العويس تكرّم الفائزين في دورتها الـ 18

احتفلت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بتوزيع جوائز الفائزين في دورتها الـ18، بحضور شخصيات فكرية وثقافية إماراتية وعربية، من بينهم الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومحمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وأمناء عامون لجائزة الملك فيصل وجائزة عبدالحميد شومان، وعدد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية والعربية، وضيوف الجائزة وأصدقاء مؤسسة العويس الثقافية.

وفاز بجوائز الدورة الـ18 كل من: الشاعر المصري حسن طلب، والروائي والمسرحي البحريني أمين صالح، والناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم، والمفكر والمترجم المغربي الدكتور عبدالسلام بنعبد العالي.

وألقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، كلمة في بداية الحفل، أكد فيها أن دولة الإمارات تؤمن بأن الثقافة والإبداع طريق رئيس من طرق التطور والتقدم، وأن المبدعين والمثقفين هم محل تقدير واحترام فيها، مشيراً إلى أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، كانت ومازالت سباقة إلى تكريمهم والاحتفاء بهم، ومؤكداً أن الأمم التي تحتفي بمبدعيها ومثقّفيها هي الأمم الحية القادرة على مواصلة التنمية والازدهار.

وألقى الدكتور عبدالله إبراهيم، كلمة الفائزين بالجائزة، أكد فيها أن جائزة سلطان بن علي العويس شقّت طريقها بقوة في المجتمع الثقافي العربي، وابتكرت لها هوية لا غبار حولها منذ انطلاق دورتها الأولى في عام 1988، وبقيت أمينة على التعبير عن الهدف الأسمى الذي أعلنته منذ البداية، وهو تشجيع الأدباء، والكتّاب، والمفكرين، والعلماء العرب، وتكريمهم؛ اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي. وقدم الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، الدروع الكريستالية للفائزين، بحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرباً عن تهانيه لهم. وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن خمس مؤسسات ثقافية مرموقة أسهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 270 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية. وتبلغ قيمة الجائزة لكل حقل من حقولها 120 ألف دولار أميركي.

أنور قرقاش:

. دولة الإمارات تؤمن بأن الثقافة والإبداع طريق رئيس من طرق التطور والتقدم.