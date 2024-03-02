مكتبة محمد بن راشد في شهر القراءة.. فعاليات وورش عمل

تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والأدبية لتعزيز الوعي بأهمية القراءة، وتحفيز شغف المعرفة بين أفراد المجتمع بما يدعم رؤية وتطلعات القيادة لبناء مستقبل معرفي أكثر تفرداً وازدهاراً للأجيال المقبلة.

وتبدأ الفعاليات مع معرض «إضاءة على نوابغ العرب»، وبالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أجندة دبي الاجتماعية 33»، تستضيف المكتبة جلسة نقاشية متميزة بعنوان «لعلاقات أطول عمراً»، وتنظم المكتبة بالشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ملتقى فكرياً بعنوان «التكنولوجيا وثقافة الغد».

وتنظم المكتبة خلال مارس الجاري الورشة الثالثة من برنامج ورش عمل «الكتابة الإبداعية». وبالتزامن مع شهر القراءة تُقام أمسية قرائية مميزة بمشاركة نخبة من الكتّاب الإماراتيين الشباب، كما ستُعقد جلسة حوارية بالتعاون مع «صالون المنتدى» تحت عنوان «قراءات في نصوص أدب الرحلات». وضمن نوادي القراءة ستنظم المكتبة جلسة حوارية لمناقشة كتاب «رسائل من القرآن»، وتنظم المكتبة بالتعاون مع «نادي الكتاب» في دولة الإمارات جلسة حوارية لمناقشة رواية «سلام من باطن الأرض» للكاتبة مريم الحمادي. كما تحتفي المكتبة بيوم الطفل الإماراتي،وفي تكريم خاص لذكرى الشاعر محمود درويش، تنظم المكتبة جلسة حوارية وأمسية شعرية بالتزامن مع شهر ميلاده واليوم العالمي للشعر.

وضمن برنامج السينما والمسرح، ستُقام بالتعاون مع مسرح دبي الوطني الورشة الثالثة من ورش الأداء المسرحي بعنوان «فن الإلقاء المسرحي»، وسيُقدم الباحث الإماراتي جمعة خليفة بن ثالث، أحدث مؤلفاته بعنوان «المرموم»، الذي يعد عملاً مهماً يوثق التاريخ والتراث المحلي والغني لدولة الإمارات.