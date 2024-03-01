مريم الشحي.. أول كادر نسائي في تدريب كلاب الآثر البوليسية بشرطة رأس الخيمة

استقطبت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أول موظفة إماراتية من الكادر النسائي الشرطي، بقسم التفتيش الأمني k9 تم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع "الكلاب البوليسية"وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تمكين المرأة.



تدربت العريف مريم محمد الشحي موظفة فرع التدريب بقسم التفتيش الأمني K9 بشرطة رأس الخيمة، للتعامل والتدريب في مجالات الكلاب البوليسية من خلال صقل قدراتها ومهاراتها بالتدريب النظري والميداني في ترويض الكلاب البوليسية والتعامل معها والسيطرة عليها، الأمر الذي مكنها من رفع كفاءتها وقدراتها في تدريب الكلاب البوليسية وتأهيلها في تقصي الأثر والإنقاذ وتوفير كافة الأدلة الجنائية الهامة التي تتطلبها مهام قسم التفتيش الأمني K9 والعمل الجنائي بشرطة رأس الخيمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق العديد من نتائج مؤشرات الأداء الإيجابية في مجال التفتيش الأمني.



وتُعد شرطة رأس الخيمة، بيئة محفزة وسبّاقة في تمكين الكادر النسائي في مختلف التخصصات والمجالات الشرطية والأمنية واستطاعت من خلال منظومتها أن تتيح المجال للعناصر النسائية لتولي المهام التي كانت فقط حكراً على الرجال وأصبحت المرأة اليوم تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف المجالات الشرطية، لتحقق بذلك إنجازات نوعية وقيمة مضافة لمنظومة العمل الشرطي.