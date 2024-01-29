ماراثون شتاء مليحة يشهد إقبالاً لافتاً

شهدت منطقة مليحة بإمارة الشارقة ماراثون شتاء مليحة الثاني، الذي نظمه نادي مليحة الثقافي الرياضي، بالتعاون مع عدد من الجهات.

وشارك في الماراثون 123 متسابقاً من مختلف الأعمار، وتم توزيعهم على أربع فئات. وتجاوز الإقبال الكبير على المشاركة التوقعات، حسب المنظمين.

ومع إطلاق صافرة البداية والتلويح ببدء السباق، انطلق المشاركون لقطع المسافة بين المناطق الصحراوية والأثرية لمليحة، متنقلين بين المناطق السياحية التي شهدت توافداً كبيراً للتخييم فيها. من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، عبدالله سالم الخاصوني، بالمشاركة والحضور الكثيف، مؤكداً التزام النادي تعزيز النشاط في المنطقة.

وقال إن «ماراثون شتاء مليحة هو تجسيد لروح الرياضة والتلاحم في مجتمعنا، وممتنون للمشاركة الكبيرة، ما يعكس التفاعل المستدام للأنشطة الرياضية في المنطقة، ونقدم التهاني لجميع الفائزين».