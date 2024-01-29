مهرجان أبوظبي 2024 ينطلق مع «كسارة البندق» بلمسات صينية

انطلق مهرجان أبوظبي 2024، بعرض لفرقة الباليه الوطني الصيني، التي قدمت رائعة الباليه «كسارة البندق»، أحد أعمال تشايكوفسكي الأكثر شهرة، احتفاءً بالصين الدولة ضيفة شرف المهرجان، بمناسبة مرور 40 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، في عرضين للعمل خلال 26 و27 الجاري.

وقالت مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، «يسعدنا أن نقدّم واحدة من أهم فرق الباليه العالمية، الباليه الوطني الصيني، في عملها المبتكر لرائعة كسارة البندق من أعمال تشايكوفسكي الأكثر شهرة، خلال الليلة الافتتاحية لمهرجان أبوظبي الـ21 احتفاءً بالصين، الدولة ضيفة شرف المهرجان».

وأضافت «يعكس هذا العمل في عرضَيه خلال يومين متتاليين، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تنوّع وثراء الحضارة الصينية بقيمها الثقافية وخصائصها الإبداعية وموروثها المعرفي العريق، مسلّطاً الضوء على التزام المهرجان توفير منصة مناسبة لالتقاء مختلف الثقافات على أرض الإمارات. كما يجسد العرض الذي يجمع بين روعة التقاليد الصينية وأناقة الباليه المعاصر، جهود الدبلوماسية الثقافية، وسعينا المستدام لإثراء رؤية الإمارات، وبناء جسور التواصل والحوار الحضاري، وتقدير الفنون كلغة عالمية».

وبدأ العرض بمشهد مزين بالألوان النابضة بالحياة في معرض ببكين، حيث يستعد الناس للاحتفال بالعام الجديد، ليزخر المسرح بالأقنعة والفوانيس الورقية، ويقدم للجمهور أجواءً احتفالية استثنائية، ثم يصحب الجمهور في رحلة إلى مجموعة من الأراضي الخيالية، بما فيها مملكة الكركي ومملكة الخزف، إذ تقدم قصة العرض العديد من التفاصيل المشوقة، مثل الوحوش، والنمور الصغيرة، ومجموعة من الرقصات الجماعية والفردية، وصولاً إلى المشهد الختامي الذي تنطلق فيه المفرقعات النارية.

وقدم العرض للضيوف تجربة تأسر الحواس، من خلال الجمع بين الأجواء المفعمة بالحيوية للسنة الصينية الجديدة مع الفن عالمي المستوى الذي تقدمه فرقة الباليه الوطني الصيني.

وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الجهة المنظمة لمهرجان أبوظبي 2024 إلى تقديم المزيد من العروض المميزة، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للتميز والتنوع الثقافي.