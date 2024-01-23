«اللسان العربي» بناء الشراكات في خدمة اللغة العربية

استضاف مجلس اللسان العربي بموريتانيا، الذي افتتح بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ندوة بعنوان «تنسيق العمل وبناء الشراكات في خدمة اللسان العربي»، بمشاركة 20 جهة من الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تعمل على دعم وتطوير اللغة العربية في موريتانيا والعالم العربي.

وتناولت الندوة موضوعات متعددة تتعلق بالتحديات والفرص التي تواجه اللغة العربية، والمشروعات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الهيئات المشاركة في الندوة لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتنمية قدرات متحدثيها ومتعلميها، كما تم خلال الندوة تبادل الخبرات والمعارف والمقترحات بين المشاركين، ومناقشة أفضل الممارسات المتبعة لإثراء أساليب تعليم اللغة العربية، وابتكار البرامج والأدوات التي تسهم في تيسير تعلمها وتعليمها، بما يتلاءم مع التطورات التقنية والمعرفية المتقدمة.

وناقشت الندوة الطرق والوسائل المناسبة لتحسين التواصل والتفاعل والتعاون بين الهيئات العاملة في مجال اللغة العربية، والتي تضم أعضاء منسقية «سدنة اللغة العربية»، التي تضم العديد من الهيئات من أجل تمكين اللغة العربية، وتهدف إلى تنسيق الجهود والمشروعات المشتركة بين الهيئات المختلفة في خدمة اللسان العربي، إذ جاءت الندوة بهدف استعراض وتحليل الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال «شهر اللغة العربية»، الذي يوافق شهر ديسمبر من كل عام.