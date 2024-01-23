تكريم «نبراس الدولية» لدعمها حملة «الجليلة» للتوعية بمرض السرطان

كرّمت مؤسسة الجليلة مدرسة نبراس الدولية، التابعة لشراكة المدارس الدولية (ISP)، للمرة الثانية، باعتبارها داعماً رئيساً لحملة «أكتوبر الوردي» للتوعية بسرطان الثدي.

وشارك أولياء الأمور والطلاب وكادر المدرسة بشكل فاعل في مجموعة واسعة من الأنشطة، حيث جمعوا أكثر من 19 ألف درهم لدعم برنامج سرطان الثدي التابع لمؤسسة الجليلة، والذي يركز على تعزيز جهود التوعية والتعليم والأبحاث الطبية والعلاجات ذات الصلة. وتقديراً لجهودهم والتزامهم بدعم هذه القضية النبيلة، دعت مؤسسة الجليلة ممثلي مجموعات المجالس الطلابية وطلاب السنة النهائية في مدرسة نبراس الدولية إلى مركزها. وقدم الطلاب شيكاً، كما شهدوا نقش اسم المدرسة على الجدار، للعام الثاني على التوالي. وأتاحت زيارة مؤسسة الجليلة أمام الطلاب فرصة التعرف إلى أهمية دعم القضايا الجديرة بالاهتمام، ودورها في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والتعاطف.