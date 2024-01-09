«فزاع للصيد بالصقور» تحتفي بالفائزين في «الحر» و«الشاهين»

ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، تميزت منافسات أشواط المحلي المفتوح «الحر» و«الشاهين» بمستويات قوية، وسط مشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها في البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجوائز تزيد على 17 مليون درهم.

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط الرمز حر فرخ، تفوق فريق «إف3 إس». وسيطر فريق الوصل على شوط الرمز حر جرناس، بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى.

وفي أشواط الرمز فئة الشاهين فرخ، تمكن فريق «ام7» من انتزاع المركز الأول. أما في شوط الرمز شاهين جرناس، فسيطر سعيد هلال المنصوري على المركزين الأول والثاني.

وتوّج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دميثان بن سويدان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي راشد بن مرخان، ومدير إدارة الدعم المؤسسي محمد عبدالله بن دلموك، الحاصلين على المراكز الأولى في منافسات المحلي مفتوح، حر وشاهين، التي شهدت ثمانية أشواط على مدار يومين حافلة بالندية، على أن يكون الموعد اليوم مع أشواط الشيوخ في ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور.

وجددت منافسات الناشئين علامتها المميزة بكونها محطة لمستقبل واعد في إعداد وتجهيز صقاري المستقبل، إذ تنافسوا في فئتي صقور تبع وجير تبع بمشاركة كبيرة من الجنسين وبأكثر من 200 طير في ثمانية أشواط.

وزار السفير الكندي لدى الدولة، رادها كريشنا باندي، الخيمة الذكية لبطولة فزاع للصيد بالصقور، وتابع عدداً من أشواط البطولة. وقال «تزخر دولة الإمارات بإرث عريق، نراه في عادات شعبها، ومن ضمنها هذه الرياضة التراثية الجميلة، التي يستمر أبناء الإمارات في المحافظة عليها، وهي شاهد حقيقي على جزء مهم من تاريخ الدولة».