خالد بن محمد بن زايد يعزي محمد سعيد البادي في وفاة والدته

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري، في وفاة المغفور لها والدته، وذلك لدى زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.