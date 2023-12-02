أحمد بن محمد يحضر أفراح المرّي في دبي

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف ميزر المرّي، بمناسبة زفاف نجله راشد، إلى كريمة المرحوم سلطان درويش المرّي.

وهنّأ سموّه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.