حاكم أم القيوين والشيوخ يقدّمون واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

قدّم صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، في وفاة والدته حمدة بنت راشد المهيري.

وأعرب سموّه، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي، رئيس مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، وأحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، إلى جانب أعيان ووجهاء البلاد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من المعزّين من المواطنين والمقيمين.