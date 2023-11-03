مؤسسة سعيد أحمد لوتاه تحتفل بيوم العلم الإماراتي

احتفلت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية ب"يوم العلم"، بحضور لفيف من قيادات المؤسسة والعاملين بها وطالبات كليتي دبي الطبية للبنات ودبي للصيدلة للبنات وطلاب المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم، وذلك تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

ويأتي احتفال المؤسسة بيوم العلم تزامناً مع الحملة الوطنية والاحتفالات التي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة، وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع قرب احتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد».

ومن جانبه صرح رئيس مجلس الأمناء، الفريق ضاحي خلفان، بأن يوم العلم الإماراتي يشكّل مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ويعد من أعظم الأيام التي يتذكرها شعب الإمارات، يوم أن رُفع العلم الإماراتي بأيدي مؤسسي الاتحاد وأبناء هذه الأرض الطيبة، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات، ليعلن عن بزوغ فجر مُشرق، وولادة نجم جديد في هذا العالم اسمه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الأمناء، المهندس يحيى سعيد لوتاه، بأن حرص المؤسسة على الاحتفال بيوم العلم إلى جانب مواكبة كافة الأحداث والفعاليات والمناسبات الوطنية التي تشهدها الدولة تعبيراً عن حب الوطن والشعور بالامتنان لمؤسسي الدولة، إذ أن يوم العلم هو يومٌ من أعظم الأيّام التي يفتخر بها كلّ مواطن ومقيم على أرض الإمارات حيث تتجسد فيه روح الأصالة والانتماء للوطن، وتتوحد المشاعر والقلوب قيادة وشعباً تحت راية الفخر والعزّ التي ترفرف عالياً.

وأضاف عضو مجلس الأمناء، الدكتور محمد مراد عبد الله، بأن رفع العلم خفاقاً عالياً شامخاً في سماء العزة والفخر هو تعبير صادق عن مدى قوة الترابط والتلاحم والتي يجدد من خلالها أبناء الدولة قيم الولاء والمحبة للوطن الغالي الذي قدم الكثير لأبناء شعبه.