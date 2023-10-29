ملتقى «جيل واعٍ لمستقبل واعد» يجتذب 1200 طالب

تحت شعار «جيل واع لمستقبل واعد»، ضمن مبادرات «عام الاستدامة»، نظمت شرطة رأس الخيمة - من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، ومركز الدعم الاجتماعي، ومجلس شباب شرطة رأس الخيمة - ملتقى في مجمع زايد التعليمي، بمشاركة نحو 1200 طالب وطالبة، و153 كادراً تعليمياً، وعدد من أولياء الأمور.

وهدف الملتقى إلى تفعيل الوقاية الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع عموماً وبين طلبة المدارس خصوصاً، من خلال الحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي تقوم بها فئات لا تراعي القواعد والأنظمة المعمول بها على مستوى الدولة.

حضر الملتقى مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، العقيد الدكتور ناصر البكر، ومدير مركز الدعم الاجتماعي، العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان، ومدير المجمع التعليمي، عمر الشعر، ونائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي، ورئيس قسم الشرطة المجتمعية، الرائد راشد سعيد بلهون، ورئيس مجلس شباب شرطة رأس الخيمة، الرائد محمد الغليلي الشحي، وعدد من الضباط والهيئات التعليمية.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن «الملتقى جاء تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية في رصد الظواهر والسلوكيات السلبية التي تظهر بين حين وآخر لتوفير النظام الآمن للجميع، للوصول إلى مجتمع سعيد وخالٍ من الجرائم»، مضيفاً أن «الملتقى يعزز الأمن والأمان، عبر رفع ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية».