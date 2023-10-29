«نسائية دبي» تنظم «زفة حراير» لـ 20 شاباً وشابة في دبي

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي «زفة حراير» في دورتها الـ22، في حفل خاص بالسيدات بقاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، لزفاف 20 شاباً وشابة، برعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتأتي الأعراس الجماعية في إطار تحفيز الشباب على تقليل نفقات حفلات الزواج، ومساعدتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة وسعيدة. كما تُعدّ ثقافة إماراتية أصيلة ومتوارثة جيلاً بعد جيل بدعم من القيادة الرشيدة.

حضر الحفل أهالي العرائس اللاتي استقبلن التهاني والمباركات، وتزيّن العرس بفرق شعبية ورقصة «الرزفة» المحلية.

شارك في الحفل ممثلو الهيئات الحكومية والخاصة بالدولة.

وثمّنت نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي المشرف العام على إدارة التدريب والاستشارات، خولة النابودة، توجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية، بتفرد الجمعية بإقامة حفلات الأعراس الجماعية للنساء، بما يعكس تلاحم المجتمع ومؤسساته بالتشجيع على إقامة الأعراس الجماعية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي نادت بضرورة خفض تكاليف الزواج للتخفيف عن الشباب، والغسهام في ضمان حياة ميسّرة مستقرة.

وقالت: «ننطلق من دورنا الاجتماعي ورؤية الجمعية نحو أسرة متلاحمة في إطار الحداثة والأصالة وحرصها على الاهتمام بالأسرة، وما يخص تكوينها وتماسكها، ومنها الزواج كخطوة أولى لبناء الأسر والحفاظ على الهوية الوطنية والعادات والتقاليد».

من جانبها، أشادت المدير العام للجمعية، الدكتورة فاطمة الفلاسي، بمشروع العرس الجماعي في تحقيق الاستدامة للأسرة الإماراتية، مؤكدة أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات، وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مثمّنة نجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

من جانبها، وجهت مديرة إدارة التدريب والاستشارات، عفراء الحاي، الشكر للرعاة والداعمين على إسهاماتهم في رعاية العرس الجماعي لجمعية النهضة النسائية، مضيفة أن «المبادرة الطيبة لاقت صدى إيجابياً واسعاً لدى المجتمع الإماراتي، ونفخر بنجاح العرس الجماعي السنوي وحصوله على جوائز ريادية على مستوى دول الخليج العربي».

خولة النابودة:

• الزواج خطوة أولى لبناء الأسر والحفاظ على الهوية الوطنية والعادات والتقاليد.

فاطمة الفلاسي:

• تجربة الأعراس الجماعية في الدولة تسهم في تعزيز قيم ومبادئ التكافل المجتمعي.

عفراء الحاي:

• مبادرة الأعراس الجماعية لاقت صدى إيجابياً واسعاً لدى المجتمع الإماراتي.