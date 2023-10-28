تنظيم النسخة الثانية من ملتقى النشر الرقمي في دبي

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالشراكة مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى النشر الرقمي» الهادفة إلى تسليط الضوء على أحدث توجهات قطاع النشر الإلكتروني، وأبرز التحديات التي تواجهه.

وشهد الملتقى في مكتبة محمد بن راشد، مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الكتّاب والخبراء والمعنيين بصناعة النشر في الإمارات، من بينهم نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية المهندس محمد الزرعوني، والوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن المعيني، والدكتورة والشاعرة الإماراتية عفراء عتيق، الذين شاركوا في ندوة «مستقبل النشر الرقمي في الإمارات».

وقال مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، محمد الحبسي، إن ملتقى النشر الرقمي يعكس جهود الهيئة في تفعيل الحراك الثقافي المحلي وإثراء المشهد الإبداعي في دبي. وقال: «نسعى من خلال الملتقى إلى إنشاء منصة مبتكرة تجمع الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال، وتحفزهم على الحوار البنّاء، إلى جانب تعريفهم بآليات النشر الرقمي وأدواته المختلفة، وتبنّي أساليب الرقمنة وتوظيفها لنشر وإنتاج المعرفة والأدب بأشكال جديدة تلبّي تطلعات القراء».