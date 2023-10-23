منصور بن محمد يشهد العرس الجماعي لـ 50 شاباً في دبي

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، العرس الجماعي الذي ضم 50 شاباً في إمارة دبي، ونظمته وزارة تنمية المجتمع بدعم من مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، والذي أقيم في فندق «هيلتون دبي الحبتور سيتي»، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي واستمراراً لنهج القيادة الرشيدة في استدامة مبادرات الأعراس الجماعية، التي تهدف إلى خفض تكاليف الزواج على الشباب.

وهنأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشباب المشاركين في العرس الجماعي، متمنياً لهم السعادة والاستقرار في حياتهم الأسرية الجديدة، كما بارك سموّه لأهلهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن «بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات.. وعلى قمة أولويات الحكومة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن»، مشيداً بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها المستدام، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتُسهم في تعزيز قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية.

وبهذه المناسبة قدم خلف بن أحمد الحبتور، التهنئة للعرسان، معرباً عن سعادته مشاركته فرحتهم، ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

وقال: «فرحتكم اليوم هي فرحتنا جميعاً، وتعطينا طاقة إيجابية كبيرة.. اليوم هو بداية مرحلة جديدة ومهمة جداً في حياتكم.. نصيحتي لأبنائنا وبناتنا أن تعطوا الأولوية لتأسيس عائلات مترابطة، وإنجاب الأطفال الذين سيكونون ذخراً لأهلم ولوطنهم».

وأضاف: «للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ندعم هذه المبادرة الاجتماعية، لأن تأسيس الأسر في جو من الاستقرار المعيشي، أمر في غاية الأهمية، ومثل تلك المبادرات تسهم في تخفيف أعباء الزواج على أبنائنا لبدء حياة زوجية سعيدة».

حضر العرس وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، ناصر إسماعيل، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف بن أحمد الحبتور، وراشد خلف الحبتور، وعدد من المسؤولين وذوي العرسان والمدعوين.

يشار إلى أن تنظيم هذا العرس يأتي وفقاً لمظلة مذكرة تفاهم، وقّعتها وزارة تنمية المجتمع مع «مجموعة الحبتور»، من أجل دعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز رؤية وأهداف الوزارة، وسعي المجموعة إلى الإسهام مع شركائها لبناء وتأسيس أسر إماراتية متماسكة، وتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحفيز مشاركة الشباب في الأعراس الجماعية التي تسهل وتيسّر عليهم تكاليف الزواج. وتقدم «مجموعة الحبتور» الدعم للشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية.

منصور بن محمد:

• بناء أسرة مستقرة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم الإمارات.. وعلى قمة أولويات الحكومة.

• تجربة الأعراس الجماعية ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع.

خلف الحبتور:

• مبادرات الأعراس الجماعية تسهم في تخفيف أعباء الزواج على أبنائنا لبدء حياة زوجية سعيدة.