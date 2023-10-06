منصور بن محمد يشهد تخريج 455 خريجاً وخريجة في «التقنية العليا»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، احتفال كليات التقنية العليا في دبي بتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات العام 2023 دفعة «قادة اليوم للغد»، الذي أقيم في فندق جراند حياة دبي، حيث كرّم سموه 40 من الطلبة والطالبات المتميزين، ضمن الدفعة التي ضمت (455) خريجاً وخريجة، في تخصصات برامج الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

وقال مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، في كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا، إن «النوعية» هي الرهان في سباق التميز، وإن أبناء الإمارات في كل مرحلة أثبتوا قدراتهم وجدارتهم بتحقيق إنجازات وصلت إلى عنان الفضاء، مشيراً إلى أن كليات التقنية العليا، وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبتها دفعة «قادة اليوم للغد» ترى فيهم نموذجاً للكوادر النوعية التي ستعمل وتبدع من أجل وضع أسس مستقبل مستدام.

وأشار إلى أنه في ضوء التزام الكليات في كل مرحلة، إعداد الكفاءات الوطنية المتميزة، جاءت التحولات الاستراتيجية في منظومتها التعليمية لترسم نموذجاً جديداً، يؤكد ريادة الكليات في التعليم التطبيقي، بما يلبي الطموحات الوطنية، ويواكب متغيرات سوق العمل، موضحاً أن استراتيجية الكليات اعتمدت الشمولية والتكاملية كركائز أساسية تفتح للطلبة خيارات تعليمية جديدة، وفق قدراتهم وميولهم على مستوى برامج البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، بالإضافة إلى اعتماد شراكة فاعلة مع قطاعات العمل، تمنحهم فرصاً نوعية في التدريب والتوظيف، ليكونوا الخيار الأول لسوق العمل.

وأعلن العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج (455) خريجاً وخريجة في كليات التقنية العليا في دبي، دفعة العام الأكاديمي 2023/2022 «قادة اليوم للغد»، الذين أكملوا دراستهم بنجاح، وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق، مباركاً لهم تخرجهم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

وجاءت كلمة الخريجين لتعبر عن مشاعر الفرحة والفخر بالنجاح والتميز، مثمنين دعم القيادة الرشيدة وثقتها الغالية، معبرين عن عميق التقدير والعرفان لأساتذتهم، ولكل من دعم نجاحهم وتفوقهم، ومؤكدين أنهم يجتمعون على حب الوطن والرغبة في أن يكونوا قادة للغد، يصنعون الفارق الإيجابي، ويبنون المستقبل المزدهر.