أحمد بن محمد يحضر أفراح الجبوري والشهري في دبي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور حسين بن غاطي الجبوري، بمناسبة زفاف نجلها محمد بن غاطي إلى كريمة المرحوم صالح بن علي الشهري.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، ودعا الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.