«تنمية المجتمع بدبي» تحتفل بختام «قيظنا غير»

احتفلت هيئة تنمية المجتمع بدبي، بنجاح «قيظنا غير»، البرنامج الصيفي الذي أقيم بين 17 يوليو وحتى 17 أغسطس بهدف توفير المتعة والفائدة للأطفال خلال فترة الإجازة وتزويدهم بمجموعة متنوعة من المهارات والخبرات في عدد من المجالات الثقافية والحياتية والترفيهية.

وأقيم البرنامج، الذي استضاف أكثر من 250 طفلاً، في خمسة مراكز في الإمارة تضمنت مركز البرشاء المجتمعي ومركز حتا المجتمعي ومراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه فرع ند الشبا وفرع الورقاء إضافة إلى جمعية رؤيتي للأسرة في ند الحمر.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الاحتفاء بما حققه المشاركون في البرنامج من أطفال ومدربين ومتطوعين من نتائج متميزة جعلت من هذه الأسابيع القليلة فرصة حقيقية للتعلم والتسلية المفيدة وعززت من مفاهيم الهوية الوطنية والتلاحم الاجتماعي لدى مختلف المشاركين، لافتة إلى أن الحضور في الأيام المفتوحة للبرنامج وصل إلى 500 مشارك من الأطفال وأسرهم والمتطوعين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع حريز المر بن حريز، إن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحقيق فائدة حقيقية تنمي مهارات جيل المستقبل وتبني قدراتهم ليصبحوا قادرين على لعب أدوار تناسبهم وتستثمر طاقاتهم سواء على صعيد الأسرة أو في المجتمع.

وشمل البرنامج ورشاً في الهوية الوطنية والتماسك الأسري والمجتمعي وتعزيز مفهوم السنع الإماراتي وزرع المبادئ الدينية والمجتمعية التي تسهم في رقي المجتمع واستقراره والترابط بين أفراده. إضافة إلى ألعاب جماعية تفاعلية ومجموعة واسعة من الدورات مثل دورات أشغال يدوية ودورات فنون الطبخ ودورات تحفيظ القرآن.

وخلال الحفل، كرمت الهيئة الجهات المشاركة في دعم وتنظيم البرنامج، كما تم تكريم مدربي الورشة الذين بلغ عددهم 55 مدرباً ومدربة في المراكز المختلفة وشهد الحفل معرضاً لأهم وأجمل المشاريع التي طبقها الأطفال بإشراف مدربيهم.

واحتفت الهيئة بالمتطوعين ومساهمتهم المهمة في تنظيم فعاليات وأنشطة البرنامج ودعم فرق العمل والمدربين لتوفير تجربة ممتعة ومتميزة للأطفال.