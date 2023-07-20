حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتستمر فعالياته إلى 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

واستهل سموه زيارته للمهرجان بتفقد عدد من الأجنحة والجهات الحكومية والخاصة، التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى.

واطلع سموه خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، والجناح الخاص بمسابقة أكبر «عذج»، واستمع إلى شرح موجز عن مختلف المسابقات الأخرى للمهرجان، وآلية تسليم المشاركات وما يتبعها من عملية تحكيم، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جناح ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجناح دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، حيث تعرف إلى أبرز المشروعات القائمة والمستقبلية على مستوى منطقة الظفرة، ومن ضمنها مشروع المماشي والدراجات الهوائية، وتصاميم مباني مراكز التواجد البلدي، وخريطة المسرد الجغرافي لمنطقة الظفرة البرية والبحرية، ودليل النباتات في منطقة الظفرة، الذي يشمل تفاصيل الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والأشجار الحرجية والنباتات المحلية.

وزار سموه أجنحة كل من اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (لجنة إمارة أبوظبي)، وشرطة أبوظبي، والظاهرة الزراعية، ونادي تراث الإمارات، وجناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث اطلع سموه على برامج ومهرجانات اللجنة خلال العام.

كما شملت جولة سموه أجنحة نادي الظفرة الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للخدمات الصحية (صحة)، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومهرجان عجمان للرطب.

وتوقف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في جناح مشروع الغدير للحرف الإماراتية، حيث تعرف إلى الأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع، ودوره في تحسين حياة الحرفيات العاملات فيه، ودعم أوضاع أسرهن الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة أعداد الحرفيات في منطقة الظفرة.

وشملت جولة سموه أجنحة مسابقة أجمل مُجسم ولجان تحكيم المشاركين في مسابقات المهرجان، وجناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وفي ختام الزيارة، أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للفعاليات التراثية التي تعزز من مكانة تراث الوطن .

وقال سموه إن ما حققه المهرجان من نجاح متواصل يؤكد صحة النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من بسط المساحات الخضراء في كل أنحاء الدولة.