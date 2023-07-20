«الشارقة للابتكار» يكشف النقاب عن الدراجة الكهربائية «Sulmi, EB-ONE»

كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار النقاب عن أول منتج من مختبرات الشارقة المفتوحة للابتكار «سويلاب»، حيث قدم المجمع الدراجة الكهربائية «Sulmi, EB-ONE»، التي تم تصميمها وتصنيعها بتقنيات متقدمة وتصميم مستقبلي بواسطة شركة «سولمي» Sulmi الإماراتية الناشئة العاملة في المجمع، وبأيدي مهندسين إماراتيين.

جاء إطلاق الدراجة خلال حفل أقيم أمس بحضور الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحسن المحمودي المدير التنفيذي للمجمع، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. وشركة «سولمي» Sulmi هي واحدة من الشركات الإماراتية الناشئة والمميزة التي تنشط في تقديم حلول التنقل والطاقة النظيفة العاملة في المجمع، وتعمل على تطوير تقنيات التنقل المستقبلية، ومنها القيادة الذاتية للمركبات، كما تعمل الشركة على تصنيع المركبات الكهربائية وتقديم منتجات وخدمات تقنية متنوعة، حيث يقوم فريق «سولمي» بتجميع أفضل المهارات والخبرات لتحقيق رؤيتها وطموحها المتمثل في تقديم منتجات تنقل محلية ذات جودة عالمية. وتعد دراجة سولمي EB-ONE استجابة فعالة للارتفاع الكبير في الطلب على الدراجات الكهربائية في سوق الإمارات وعلى المستوى العالمي، حيث تشهد سوق الدراجات النارية في الإمارات نمواً ملحوظاً، وذلك بفضل الطلب المتزايد على خدمات التوصيل والنقل الفردي.