60 مشاركاً من النشاط الصيفي يزورون حصن الذيد

قام 60 مشاركاً من المنتسبين لفعاليات النشاط الصيفي لنادي الذيد بزيارة إلى حصن الذيد، وذلك في إطار الاطلاع والتعرف إلى المواقع الأثرية المهمة في دولة الإمارات بصورة عامة، وإمارة الشارقة بصورة خاصة. وجرى اختيار حصن الذيد لما يمثله من معلم تراثي ومميز في المنطقة الوسطى، حيث اطلع المشاركون على الأقسام التراثية برفقة المشرفين، وما يمثله هذا الحصن من شاهد على التاريخ العريق لمدينة الذيد.

وتجول الزوار من نادي الذيد في عدد من الغرف التي تم تحويلها إلى قاعات عرض تحوي مجموعة من المعروضات التاريخية لمدينة الذيد وتراثها، واستمعوا خلال الجولة عن عادات وتقاليد أهالي المنطقة، علاوة على تعرفهم عن مختلف أدوات الماضي بجانب الشواهد التاريخية على عراقة ابن الإمارات في هذه البقعة الجغرافية المهمة والمتمثلة في مدينة الذيد.

أكد خليفة مبارك دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس لجنة الثقافية على أهمية الزيارة لحصن الذيد، الذي يعد من أبرز المواقع والمعالم التاريخية، التي تعرف الأجيال بتاريخ الآباء والأجداد، وأشار إلى المنتسبين لفعاليات النشاط الصيفي، تعرفوا إلى جانب مهم من حياة الماضي من خلال التنقل بين أقسام وغرف الحصن، وما يحويه من شواهد مهمة أكسبتهم التاريخ التليد للمنطقة.