بدور القاسمي: ملتزمون بمواصلة الريادة الثقافية ووضع الإنسان والمعرفة أولاً

اطلعت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب» على آخر الفعاليات والبرامج التي نفذتها هيئة الشارقة للكتاب في الفترة الماضية، وذلك خلال زيارتها إلى مقر الهيئة.

واستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد بن ركاض العامري، الشيخة بدور القاسمي، التي ترأست الاجتماع الداخلي الأول منذ اختيارها رئيسة لمجلس إدارة الهيئة. وأسهم اللقاء الذي جمعها مع مديري إدارات الهيئة، في تقديم نظرة شاملة للتحديات والفرص التي تواجه هيئة الشارقة للكتاب والمؤسسات والإدارات التابعة لها.

وسيتولى مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب رسم مسار المستقبل ووضع خريطة طريق متكاملة لمهام ومسؤوليات الهيئة، ودفعها للمساهمة بشكل أكبر في تعزيز صناعة النشر وحركة الإبداع وتنشيط عمل المكتبات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أصبح دور الشارقة في إثراء وتمكين قطاع النشر على مدار الـ50 عاماً الماضية محط أنظار العالم، وعلينا الالتزام بمسؤولية مواصلة هذه الريادة الثقافية، ووضع الإنسان والمعرفة أولاً».

وأضافت: «تلعب إسهامات هيئة الشارقة للكتاب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، حيث نظمنا أكبر معرض دولي للكتاب في العالم من حيث بيع وشراء حقوق النشر، وطورنا حلولاً رائدة للأعمال، وأطلقنا مبادرات أدبية لدعم الكتّاب والناشرين والوكلاء الأدبيين والخبراء الإعلاميين وموزعي الكتب في جميع أنحاء العالم، وهذه هي مجرد البداية، ومن خلال جهود ودعم مجلس الإدارة سنواصل معاً تعزيز مكانة الشارقة منارة للمعرفة والإبداع والابتكار، وأتطلع إلى العمل الجماعي والتعاون مع كل مديري إدارات الهيئة والمؤسسات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية».

وتضمنت زيارة الشيخة بدور القاسمي عدداً من الاجتماعات والمناقشات المهمة، بما في ذلك استراتيجية «بيج باد وولف» 2023 لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وملتقى إفريقيا للحقوق، والنسخة المقبلة من مؤتمر الناشرين في أكتوبر، وجائزة كتاب الأدب الإفريقي، وجائزة الشارقة للأدب المكتبي، وغيرها من المبادرات الرئيسة التابعة للهيئة.