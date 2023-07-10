في عامها السابع.. مسابقة «رتل القرآنية» تكرّم 55 فائزاً وفائزة

اختتم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى مسابقته السنوية (رتل القرآنية) بحفل أقامه مساء أمس، في مقره بمدينة الشارقة.

وجرى تنظيم الحفل لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة (رتل القرآنية) في عامها السابع، حيث كرّمت المسابقة 55 فائزاً وفائزة من أبناء وبنات أهالي ضاحية الخالدية تنافسوا في حفظ أجزاء من القرآن الكريم.

وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المقدمة كجوائز للمتسابقين والمشاركين في المسابقة 84 ألفاً و500 درهم.

وشمل التكريم الفائزين من فئة البنين وذلك في الفرع الأول، حيث حلّ في المركز الأول أحمد محمد جمعة سيفان السويدي، وفي المركز الثاني خالد صقر خالد صقر المري، وفي الفرع الثاني جاء بالمركز الأول معضد جابر سيف سالم السويدي، وفي المركز الثاني عبدالرحمن خليفة أحمد دسمال المزروعي، أما في الفرع الثالث، فجاء بالمركز الأول أحمد محمد أحمد دسمال المزروعي، والمركز الثاني أحمد عبدالله أحمد سالم السويدي.

وفي فئة الإناث في الفرع الأول حلت في المركز الأول مهرة عفاد عبيد سرور الياس، وبالمركز الثاني آمنة عبدالله سعيد حاتم السويدي، وفي الفرع الثاني بالمركز الأول حور خليفة أحمد بن دسمال المزروعي.

والمركز الثاني: جواهر جمعة خميس العشر المراشدة، وفي الفرع الثالث جاءت في المركز الأول عائشة عيسى خليفة بن دسمال المزروعي، والمركز الثاني مريم جابر سيف سالم السويدي. وفي الفرع الرابع جاءت في المركز الأول عفراء سعيد أحمد دسمال المزروعي، والمركز الثاني موزة عيسى خليفة بن دسمال المرزوعي.

كما كرّم المجلس عدداً من أولياء الأمور من الذين فاز لهم أكثر من ابن في المسابقة، بهدف تقدير جهودهم في تربية أبنائهم وحثهم على الفوز وجعلهم متفوقين في فئات المسابقة، ومنحهم شهادات تقدير وجائزة مالية، وشمل التكريم كلاً من خليفة أحمد بن دسمال وعيسى خليفة بن دسمال وجابر سيف سالم.

وضمن مبادرة الحافظ الصغير تم تكريم الطفل مطر عبدالله السويدي، والحافظة الصغيرة مريم عبدالله السويدي.