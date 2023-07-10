ندوة افتراضية لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023

رعى كونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 الندوة الافتراضية الأولى للبرنامج العلمي للكونغرس، والتي نظّمها المجلس الدولي للأرشيف بمشاركة العديد من الباحثين والأساتذة والمهنيين من مختلف دول العالم الأعضاء في المجلس الدولي للأرشيف.

وهدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على فعاليات ومحاور الدورة المقبلة من الكونغرس، والمقرر إقامتها في أبوظبي في أكتوبر المقبل.

وافتتح الندوة حمد المطيري، رئيس البرنامج العلمي للكونغرس، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث استعرض أهم محاور الكونغرس.

وأكد المطيري أن تنظيم كونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي يمثل نقطة فارقة في مسيرة الأرشيف والمكتبة الوطنية، باعتباره الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ولفت المطيري إلى أن استضافة هذا الحدث الأرشيفي المهم تبعث على الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وتطور وحداثة في مختلف المجالات. كما أعرب المطيري عن أمله في أن يحقق الكونغرس النتائج المرجوة، وأن يكون حافلاً بالأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تثري محاوره، وترتقي بقطاع الأرشيف محلياً وعالمياً.

وبحثت الندوة المحاور التي سيتضمنها جدول أعمال الكونغرس في دورته لهذا العام، ألا وهي «السلام والتسامح»؛ و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»؛ و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ» وهو محور يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لواحدة من أهم القمم العالمية التي تُعنى بالتغير المناخي «COP 28» هذه السنة، إضافة لمحاور أساسية أخرى ألا وهي «الثقة والأدلة»، و«الإتاحة والذكريات». وأبرزت الندوة أهمية الكونغرس كمنصة معرفية وبحثية، سيما وأن المشاركات والأوراق البحثية بلغت ما يقارب 293 ورقة بحثية من أكثر من 80 دولة.

وسينعقد كونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي هذا العام تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، متيحاً منصةً لأقطاب قطاع الأرشيف العالمي لطرح الأفكار والبحوث المبتكرة، وللمتخصصين لمشاركة رؤاهم وأفكارهم حول الموضوعات المطروحة للنقاش. كما سيشهد الكونغرس مشاركة مما يزيد على 100 دولة، ويشكل ملتقى عالمياً يتطرق من خلاله آلاف الأرشيفيين من مختلف أنحاء العالم إلى قضايا تهم البشرية جمعاء، ويعملون على ابتكار أفكار جديدة تثري مجتمعات المعرفة، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تلقي بظلالها على مجتمع الأرشفة وإدارة السجلات وكيفية التعامل معها.