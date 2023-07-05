مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في حرم خليفة النابودة

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، حرم خليفة النابودة.

وأعرب سموّهما، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.