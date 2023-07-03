«المؤرخ الشاب» على منصة التكريم في الأرشيف والمكتبة الوطنية

احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية بالطلبة الفائزين بجائزة المؤرخ الشاب في نسختها الـ13 التي نُظمت تحت شعار عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات «اليوم للغد».

وأكد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي، أن الجائزة استطاعت - على مدار الأعوام السابقة - أن تعزز البحث العلمي في الأوساط الطلابية، وأن تحفز الطلبة على الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات وتراثها العريق، وتحثّهم على تنمية مهاراتهم في البحث والنقد والتحليل.

وأضاف أن «كل دورة من دورات المؤرخ الشاب - التي يرعاها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم - تحمل الجديد الذي ينسجم مع القيم الوطنية والمفاهيم التي تسلط قيادتنا الرشيدة الضوء عليها».

من جانبها، قالت مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، الدكتورة عائشة بالخير، إن «جائزة المؤرخ الشاب تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية الوعي التاريخي وصقل مهارات البحث والنقد والتحليل لدى الشباب، وحثّهم على حفظ تاريخ دولة الإمارات وحماية تراثها، وتأصيل قيمة التسامح وحوار الحضارات كركائز أساسية تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى الـ50 عاماً المقبلة».

وحصدت المركز الأول عن فئة التاريخ الاقتصادي مدرسة زينب للتعليم الأساسي والثانوي في رأس الخيمة عن بحث «الإمارات والاستدامة»، وحصلت على المركز الثاني مدرسة المعارف الثانوية للبنين في دبي عن «العملة والاستدامة».

وعن فئة التاريخ الاجتماعي فازت بالمركز الأول مدارس الإمارات الوطنية للبنين في رأس الخيمة عن «مشروع الهوية الوطنية.. هذا ما كان يحبه زايد»، وجاءت في المركز الثاني بحوث: «المناطق الأثرية في إمارة أبوظبي» و«الإنسانية الإماراتية قلب العالم»، و«بصمات خالدة لأم الإمارات»، وفي المركز الثالث حلت بحوث: «دلما بعيون زايد» و«مئوية الإمارات الـ50 عاماً المقبلة وتصور 2071»، و«اختر طريقك.. مستقبلك بين يديك».

وعن فئة التاريخ الاجتماعي فاز بحث «قصر الحصن.. صرح شاهد على بناء أمة»، وعن فئة دراسات إماراتية فاز بالمركز الثاني: «الأرشيف والمكتبة الوطنية.. ذاكرة وطن»، و«مبادرات الإمارات في الكوارث والأزمات.. وشهدت رمالها» و«ملح وسنابل.. معركة اللامستحيل».

وعن فئة التاريخ الشفاهي فاز بالمركز الثاني بحث «البحار عالم مليء بالأسرار».

يشار إلى أن جائزة المؤرخ الشاب في نسختها الـ13 حققت زيادة في إقبال المشاركين من الطلاب والمدارس وصلت إلى 20%.