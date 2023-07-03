«خليفة لنخيل التمر» تنتظر إبداعات المصورين والشعراء

فتحت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان «النخلة في عيون العالم» في دورتها الـ15 (2024)، والمشاركة في المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء» في دورتها الثامنة 2024.

ودعت الجائزة محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من أنحاء العالم للإسهام في مسابقة «النخلة في عيون العالم» تقديراً للنخلة، وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي.

كما دعت الشعراء من كل الدول العربية للإسهام في مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» تقديراً للنخلة، بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه «النبطي والفصيح» كوسيلة في تنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، وتعزيزاً لدور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه الزراعي.

من جانبه قال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد، إن «المسابقتين تأتيان لتعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر ودعمه غير المحدود للشجرة المباركة، عبر توظيف فن التصوير الضوئي والشعر العربي (النبطي والفصيح) كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وخلق فضاء أرحب لتبادل الثقافات من أنحاء العالم».

وأشار إلى أن مسابقة «النخلة في عيون العالم» مؤلفة من فئتين هما «نخلة التمر» و«الصناعات الحرفية من النخيل»، كما أن مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» مؤلفة أيضاً من فئتين هما «الشعر الفصيح» و«الشعر النبطي». وسينال الفائز بالمركز الأول ضمن كل فئة 15 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم، إضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكارية.

وهناك لجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم الصور المشاركة، ولجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم القصائد الشعرية المشاركة، وآخر موعد لتسلم الصور والقصائد هو 31 ديسمبر المقبل، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقتين خلال فبراير 2024.