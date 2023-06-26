فعاليات تثري العطلة الصيفية في العين

تزامناً مع بدء موسم العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك وانتهاء العام الدراسي، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، جدول فعالياتها وأنشطتها لمدينة العين للموسم الصيفي متضمنة العديد من الأنشطة الثقافية لتعريف المهتمين بالفعاليات والأنشطة التي تحظى بها الدائرة خلال هذا الموسم، وبهدف اطلاع مجتمع الزوار على كل الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في العين والاستمتاع بها من أجل عطلة صيفية ممتعة.

وأوضح اختصاصي برامج مجتمعية ياسر النيادي، أن هناك وجهات وأنشطة ترفيهية متنوّعة تتزامن مع العطلة الصيفية في العين، كما وضعت برامج ثقافية وفنية عدة خلال العطلة الصيفية في المدينة، لإتاحة الفرصة لكل أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة.

وأضاف أن من ضمن هذه البرامج «حناء العيد»، كما وضعت دائرة الثقافة والسياحة برامج تنظم خلال أيام عيد الأضحى لإتاحة الفرصة لسكان العين لقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم في أرجاء المواقع الثقافية في المدينة، بما فيها قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين، وبيت محمد بن خليفة، ومركز القطارة للفنون، وواحة العين، وسيتخلل الفعاليات تقديم هدايا للزوار.

وأضاف النيادي أنه ضمن البرامج الثقافية طرحت الدائرة مخيم القطارة الصيفي ويتكوّن من مجموعة من الورش الفنية التي يقدمها مختصون في ذلك، والبرنامج مقسم على موسمين لاستقبال عدد كبير من الأطفال واليافعين.