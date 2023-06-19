مجموعة «إم جي تي» تمنح عبدالله الشحي لقب سفير السياحة العلاجية

أعلنت مجموعة «إم جي تي» للسياحة العلاجية منح المستشار عبدالله الشحي، رئيس رابطة رواد التواصل الاجتماعي، لقب سفير السياحة العلاجية، بما يتماشى مع جهودها لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في دولة الإمارات، كوجهة مثالية للسياحة الصحية والعلاجية.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة بحضور الشيخ محمد بن سرور الشرقي، على هامش ندوة «أمهات ملهمات»، والتي أقيمت في دبي.

وتوجه المستشار عبدالله الشحي، بالشكر والتقدير إلى مجموعة «إم جي تي»، للسياحة العلاجية على هذه الثقة الغالية، لاسيما أن المجموعة ترسخ دورها المتميز في مجال السياحية العلاجية، بما تملكه من إمكانات كبيرة، انطلاقاً من دورها الرائد في التوعية، ودعم الجهود الخاصة بالسياحة العلاجية في الدولة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المرضى الداخليين والدوليين، طلباً للاستشفاء الآمن والمميز، بكفاءة عالية وجودة عالمية.