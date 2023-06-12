«أميركية الشارقة» تحتفي بخريجي «دفعة الربيع»

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أن خريجي الجامعات خلال الفترة الحالية أفضل تجهيزاً للتعامل مع الحياة الواقعية من نظرائهم السابقين، نظراً لأنهم أكملوا دراستهم خلال جائحة عالمية غير مسبوقة، وبالتالي باتوا أكثر استعداداً لمواكبة التحديات وتكييف المتغيّرات لصالحهم، ولخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها أمس، في حفل تخريج 670 طالباً وطالبة من خريجي دفعة ربيع 2023 من الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي عقد في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، إذ سار الخريجون على أنغام موسيقى «نحو حياة جديدة» الحماسية للموسيقار جوسيف سوك، خلف رايات كلياتهم الأربع وسط هتافات أصدقائهم وعائلاتهم، ليأخذوا مكانهم على المسرح الرئيس، وتسلّم شهاداتهم من رئيسة الجامعة.

وهنأت الشيخة بدور القاسمي الخريجين والخريجات، وشاركت الحضور ثلاثة تأملات شكّلت حياتها، واستوحتها من الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي، والشاعرة والكاتبة الأميركية مايا أنجيلو، والأديب اللبناني جبران خليل جبران.

من ناحيتها هنأت مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، الدكتورة سوزان مام، الخريجين والخريجات من دفعة ربيع 2023، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي خلال الحفل الخريجتين هند خالد الهرمودي، تخصص هندسة مدنية، وزينة معز الناصر، تخصص هندسة كهربائية، اللتين حصلتا على كأس رئيسة الجامعة لتحقيقهما أعلى معدل درجات تراكمي. كما حصلت رميشة نيار صديقي (تخصص مالية) على كأس مديرة الجامعة لتميّزها الأكاديمي وخصالها الحميدة وخدمتها للجامعة.

من ناحيتها، قالت الخريجة سارة جمجوم خلال إلقائها كلمة الخريجين: «سننطلق في هذا العالم لنكون قادة المستقبل، وألا أدّعي أن الطريق سيكون سهلاً، بل سنواجه تحديات، إلا أننا عندما نترك هذه القاعة اليوم، سنكون مجهزين لمواجهة تحديات المستقبل. سنتكّيف وننمو في العالم الحقيقي تماماً كما تعلّمنا التكيّف مع البيئات الاجتماعية المتنوعة والبيئة الأكاديمية الحازمة في الجامعة». وأضافت مخاطبة الخريجين: «دعونا نتحرر من مناطق الراحة الخاصة بنا، ونترك بصمتنا أينما ذهبنا. دعونا نكتشف مواهبنا ونرعاها ونبني عليها. وكما قالت الشيخة بدور ذات مرة: لدينا جميعاً ملكات ومواهب نقدمها للعالم، لذا أطلقوها لتتألق».