مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة أرملة عبدالوهاب كلداري

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بدرية محمد عبدالقادر عباس أرملة المرحوم عبدالوهاب إبراهيم كلداري، ووالدة كل من أحمد عبدالوهاب كلداري وإلياس عبدالوهاب كلداري ومصطفى عبدالوهاب كلداري وراشد عبدالوهاب كلداري ومحمد عبدالوهاب كلداري، وذلك بمجلس العزاء بدبي. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.