نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي في العين

حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن فلاح الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله فلاح إلى كريمة محمد بن مصلح الأحبابي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مجلس الخبيصي بمدينة العين - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.