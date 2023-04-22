أربع رائدات أعمال وطاهيات يقدمن أطباق شرقية تقليدية ويشارك قصصهن في إفطار "طلبات"

أعلنت "طلبات الإمارات"، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة، عن استضافتها أربع رائدات أعمال و طاهيات جمعهن شغف الطعام في مقرها الرئيسي بدبي لتقديم تشكيلة من الأطباق الرمضانية التقليدية. وقدموا أطباقهن احتفاءً بدور أمهاتهن وجداتهن في رحلتهن في عالم الطهو، فقدمن الطاهيات مجموعة من الأطباق الشرق أوسطية التي تنوعت بين المسخن الفلسطيني والفسنجون الفارسي والصيادية اللبنانية والشيش برك الشامي. وأقيمت الفعالية في تراس المقر الرئيسي ل"طلبات" المطل على برج خليفة وسط أجواء مميزة وبحضور توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات"؛ وتاتيانا رحال، المديرة العامة لدى"طلبات الإمارات".

وتأتي الفعالية في إطار جهود "طلبات الإمارات" لتعزيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المشاريع المنزلية التي تلعب دوراً محورياً في تقديم مفاهيم جديدة للسوق. وقدمت الشركة كامل الطعام الفائض عن الفعالية إلى بنك الإمارات للطعام باستخدام مواد تغليف مستدامة ونباتية المنشأ بنسبة 100% ليتم توزيعه على المجتمعات المحتاجة بما يحد من هدر الطعام.

ونقدم فيما يلي الطاهيات الأربع، اللواتي أضفت مشاركتهن لمسة خاصة على الفعالية:

الشيف رينيه قشمر - "روروس كويسين"

استوحت رينيه اسم مطعمها "روروس كويسين" من اسم رورو الذي تُعرف به بين أصدقائها وعائلتها.

واعتادت رينيه في صغرها على ترتيب مائدة الطعام أثناء مشاهدة والدتها تعد أطباق الطعام في منزلها في لبنان. وبعد إكمال دراستها وحصولها على شهادة في الهندسة المعمارية، كرّست وقتها للاهتمام بعملها الأساسي، حيث حذت حذو والدتها في جمع العائلة والأصدقاء وإعداد الأطباق المنزلية لهم خلال عطل نهاية الأسبوع، والتي نالت استحسانهم ليشجعوها على افتتاح مطعمها الخاص.

وأطلقت رينيه خدمات تقديم الطعام والتوصيل في بيروت في عام 2019، لتلتحق بابنتها التي انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة، وتفتتح فيها "روروس كويسين" رسمياً في يناير 2023 في دبي، والذي يقدم اليوم مجموعة متنوعة من الوجبات المنزلية والمنتجات الغذائية المجمدة سريعة التحضير من إعداد الطاهية المتميزة وباستخدام المكونات الطازجة حصراً. وتعكس أطباق رينيه قشمر شغفها في الهندسة المعمارية والطعام من خلال النكهات الغنية وطريقة التقديم.

الأطباق المقدمة: ورق عنب وصيادية السمك المكون من السمك والأرز. تتوافر أطباق رورو كوزين للطلب عبر الانترنت على تطبيق طلبات في دبي.

إنستاغرام: Roroscuisine@

الشيف ريما عيد - مسخن وبس

بدأت رحلة ريما في عالم الطهو في سن 17 عاماً في منزل والديها بلبنان، وأحبت المطبخ الفلسطيني بعد زواجها من فلسطيني وقضاء وقت طويل برفقة والدته في المطبخ لإعداد الطعام، مما أتاح لها استكشاف أساليب جديدة في تحضير الأطباق الفلسطينية وإضفاء لمستها الخاصة عليها. وبعد إنجاب طفلها الرابع، قررت ريما العودة إلى الجامعة لتحصل على درجة البكالوريوس في التصميم، حيث عملت كمصممة ديكور لمدة سبع سنوات. وشكل مارس 2022 نقطة تحول في حياتها المهنية، عندما أعدت مجموعة من الأطباق الفلسطينية لزملاء ابنتها في العمل، والتي حظيت بإعجاب كبير. وفي اليوم نفسه، أنشأت ريما حساباً خاصاً على إنستاغرام واختارت اسماً لمشروعها الجديد وبدأت العمل على إنشاء علامتها التجارية الخاصة وتقديم الطلبات للحصول على التصاريح اللازمة. ولم تتردد ريما في ترك عملها الأساسي لتتفرغ للوظيفة التي لطالما حلمت بها. وتحرص ريما على تقديم طبق المسخن بأسلوب مبتكر للحصول على القوام المطلوب وبعيداً عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على استخدام الزيت والدهون.

الأطباق المقدمة: فتة المسخن المميزة ولفائف المسخن من ابتكارها. تتوافر أطباق مسخن وبس على تطبيق "طلبات".

إنستاغرام: msakhanwbas@

الشيف زهرة عبدلله - "زهرة كيتشين"

بدأت زهرة، رائدة الأعمال الإيرانية السودانية ومؤلفة كتب الطهو وإحدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، مسيرتها في عالم الطهو من خلال مدونتها الإلكترونية في عام 2010، مما أتاح لها تقديم برنامج طهو على قناة إم بي سي 3 والموسم الرابع من برنامج يوميات ماجي الوثائقي الخاص بالسفر والطعام على قناة إم بي سي 1.

وتقدم زهرة اليوم تشكيلة من الأطباق الشرق أوسطية بأسلوب مبتكر مستوحى من طفولتها ورحلاتها، وتجمع بين نكهات المنطقة المختلفة من خلال مجموعة من المنتجات الغذائية المجمدة في مطبخ زهرة، الذي يوفر وصفات شهية محضرة يدوياً من أفضل المكونات الموثوقة ودون أي إضافات أو مواد حافظة.

وتهدف زهرة إلى إلهام السيدات للسعي وراء شغفهن والتغلب على جميع العوائق التي يواجهنها، فعندما أصيبت بسرطان الغدة خلال حملها قبل سنوات، وجدت في الطهو مساحة علاجية ووسيلة لمواصلة شغفها واستكشاف النكهات الشهية في مختلف أنحاء العالم. الأطباق المقدمة: المقبلات المميزة من ابتكارها، مثل كبة اليقطين ولحم العجل ولفائف المسخن وفطائر السبانخ والجبنة الصغيرة، بالإضافة إلى حمص الشمندر والجزر الأبيض.

يمكن طلب الأطعمة المجمدة والمقبلات من "زهرة كيتشين"عن طريق تطبيق "طلبات" من خلال "طلبات مارت".

إنستاغرام: cookingwithzahra@



الشيف منال - بوتيك منال للأطعمة

اعتادت منال، بدافع من شغفها بعالم الطهو، دخول المطبخ أثناء غياب والدتها عن المنزل وإعداد الأطباق بنفسها. وقررت في أحد الأيام تحضير أحد أنواع الفطائر التي تعدها والدتها، مستفيدة من غيابها خارج المدينة، بأسلوب مبتكر وباستخدام نكهات جديدة. ولاقت أطباقها المختارة استحساناً كبيراً لدى عائلتها، مما شجعها على ابتكار وصفات جديدة. واستمرت منال بإعداد الطعام لعائلتها بعد زواجها، حيث أضافت لمستها الخاصة لتمنح الأطباق التقليدية نكهات عصرية. وفي عام 2015، أنشأت منال صفحة على إنستاغرام بتشجيع من إحدى بناتها، التي تولت تصوير أطباق والدتها ونشرها على الصفحة لتلاقي شهرة واسعة.

وتقدم منال حالياً دروساً في الطهو أعلنت عنها على صفحتها على إنستاجرام، للاحتفاء بإرث الطهو الغني وتسليط الضوء على دور الطعام المنزلي التقليدي في ثقافة الشرق الأوسط. وتنتظر في الوقت الحالي التصريح المطلوب لبدء بيع منتجاتها الغذائية.

الأطباق المقدمة: شيش برك (فطائر لحمة) مع الأرز، بالإضافة إلى قطع الكنافة المميزة من ابتكارها.

إنستاغرام: manalfoodboutique@