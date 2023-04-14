ياس مول يطلق حملة "أنفِق واربح" احتفالاً بعيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يشهد ياس مول عودة حملة "أنفق واربح" التي تمتد من 12 حتى 21 أبريل، 2023، وذلك من أجل إسعاد المتسوقين بحلول العيد مع حصولهم على عيدية مبكرة مقدمة من ياس مول.

وعملًا بتقاليد العيدية التي تتمثّل في تقديم أفراد الأسرة الأكبر سناً هدايا للأطفال كجزء من احتفالات العيد، سيحظى المتسوقون خلال عشرة أيام بفرصة الفوز ببطاقات هدايا الدار بقيمة 500 درهم إماراتي عند إنفاق مبلغ يزيد عن 500 درهم إماراتي، حيث سيتم الإعلان يوميًا عن 100 متسوقٍ محظوظ. أما في عطلة نهاية الأسبوع، فقد يحالف الحظ بعض المتسوقين فيتم الدفع مقابل جميع مشترياتهم كـ"عيدية" من ياس مول، ما يمنحهم بالتالي فرصًا أوفر للاستمتاع والكسب.

يمكن استخدام بطاقات هدايا الدار في جميع متاجر البيع بالتجزئة في المراكز التجارية التابعة الدار بما في ذلك ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي، فضلًا عن الجيمي مول في العين والحمرا مول في رأس الخيمة. ويمكن استخدام البطاقات أيضاً في وجهات ضيافة وترفيه رئيسية تضم فنادق جزيرة ياس والمدن الترفيهية ونادي شاطئ السعديات كذلك.

وللمشاركة في العرض، يتعيّن على المتسوقين مسح رموز الاستجابة السريعة المنتشرة في جميع أرجاء المول، ومن ثم مسح إيصالاتهم وتحميلها. كذلك ينظّم ياس مول ستة من عروض العيالة التراثية ممتدة على مدار يومين من أيام عيد الفطر المبارك.