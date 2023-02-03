محمد بن راشد وسعود المعلا يقــدّمان واجب العزاء في وفاة محمد سعيد الملا

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

كما قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد الملا، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من أصحاب المعالي واجب العزاء لذوي الفقيد.