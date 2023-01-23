الصحة العالمية: الدهون المتحولة مسؤولة عن 500 ألف حالة وفاة بأمراض القلب سنويا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن قرابة 5 مليارات شخص حول العالم مازالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة وبما يزيد من إصابات أمراض القلب والوفاة .



وحذرت المنظمة في تقرير اليوم من أن حوالي 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية فى القلب تحدث سنويا على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون.



وأوضحت أن هذه الدهون المتحولة والتي تعرف أيضا بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيا توجد بشكل شائع فى الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي ونوهت إلى أن 43 دولة نفذت حتى الآن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء والتى وفرت الحماية لحوالى 2.8 مليار شخص على مستوى العالم وأفادت المنظمة بأن الهدف العالمى المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 مازال بعيد المنال في هذا الوقت .