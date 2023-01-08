نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والكثيري

حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه فلاح بن علي بن مصلح الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة ثاني بن سعيد الحمر الكثيري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمجلس البطين - الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن سلطان بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.