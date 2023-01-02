صندوق الوطن و«الفجيرة للفنون الجميلة» ينظمان ورشة لتزيين المدينة

نظّم صندوق الوطن وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ورشة عمل، شارك فيها عدد كبير من المبدعين والفنانين والمواهب الإماراتية الشابة في مجال التصميم والفن التشكيلي، بإشراف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تحت عنوان «ورشة العصف الذهني لتزيين المدينة».

وتهدف الورشة إلى طرح أفكار ومقترحات فنية وإبداعية مستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية، لتصميم الشكل العام للمدينة والقرى بأسلوب ابتكاري يحمل رؤية إماراتية خالصة، تمزج بين التراث الإماراتي الأصيل ورؤية واضحة للمستقبل، وتحمل صفات وخصوصية الفجيرة، من خلال الرسم أو النحت أو الخط العربي لتزيين الجداريات، والأماكن العامة، وترميم بعض الجداريات بألوان فنية.

وقدمت الورشة العديد من الرؤى والحوارات الإبداعية والمبتكرة لعدد كبير من الفنانين التشكيليين الإماراتيين، والتي بلورت من خلال مقترحات وتصورات متنوعة، على أن تقدم لصندوق الوطن والأكاديمية لاختيار الأفضل منها، والبدء بالتصميم والتنفيذ.

من جانبه، عبّر مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، عن امتنانه لكل من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، للدعم والمشاركة في الورشة التي تعد مقدمة لمشروع متكامل، يهدف إلى تعزيز ودعم المبدعين الإماراتيين، وتشجيعهم على تقديم أعمال ابتكارية بإمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن رعاية وإشراف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي يعمل على وضع خطط، وتنفيذ مشروعات، وبناء شراكات حكومية وخاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها، سياحياً وتنموياً، بما يوفره من فرص لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها، كان بمثابة عنوان لنجاح العمل المشترك الذي يهدف إلى تزيين الفجيرة.

وأكد القرقاوي أن «تنظيم صندوق الوطن لهذه الفعالية المهمة يأتي برعاية ودعم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وضمن أهدافه الرئيسة التي تركز على دعم المواهب الإماراتية، وتعزيز قيم الإبداع والابتكار، وكذلك تعزيز الهوية الوطنية، مشيداً بالأفكار التي خرجت بها الورشة، وجدية الفنانين والمبدعين الشباب المشاركين فيها، وهو ما يؤكد على نجاح الورشة في تحقيق أهدافها، لتنطلق خلال المرحلة الثانية التي تتمثل في اختيار الأنسب من المشروعات والأفكار المقدمة، تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع.

من جهته، أكد مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون، علي الحفيتي، أن مشاركة الأكاديمية في الورشة من خلال كوادرها وطلابها تعد فرصة لتنمية وتعزيز قدراتهم من أجل تجميل مدينتهم، وتقديم تصور إبداعي يبرز هويتها والأماكن التاريخية والتراثية والسياحية بها، مشيداً بجهود ودور صندوق الوطن برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في هذا المجال، الذي يبرز دور صندوق الوطن في تطوير ودعم القدرات الإبداعية للمواطنين، مثمناً إشراف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على الورشة التي تعد بداية لمشروع إبداعي متكامل.